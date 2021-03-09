شكرا لبحثكم عن خبر أرضية مشتركة تنفذ الجلسة البؤرية الثانية لتحديد المجتمعات المستهدفة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / أنوار العبدلي

عقدت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية لمجموعات البؤرية لتحديد المجتمعات المستهدفة في محافظة لحج .

حيث أدار كل من ضابطي المشروع في المنظمة الأستاذ محمد عبدالوالي والأستاذ يوسف عبدالله الجلسة النقاشية ” البؤرية ” في قرية الشظيف غربي مديرية تبن بحضور عدد من شخصيات ووجها المجتمع والمواطنين من منطقة الشظيف في مجموعتين منفصلتين وخلال الجلسة طرح المواطنين العديد من المشاكل المجتمعية والاقتصادية والخدماتية والصحية ضمن حلقة نقاشية جامعة.

كما تم التطرق إلى الفئات الأخرى الأضعف من نازحين ومهمشين والأشد فقراً .

انعقاد الجلسات المجموعات البؤرية لتحديد المجتمعات المستهدفة في لحج تأتي ضمن مشروع تعزيز التكيف والتماسك الاجتماعي من خلال الاستجابة المتكاملة للمجتمعات الضعيفة في اليمن حيث يهدف المشروع لمعرفة وتحديد المجتمعات المستهدفة وخاصة الضعيفة وتحديد الاحتياج للمنطقة المستهدفة من الجلسة .

هذا ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة آكتد “ACTED” وبتنفيذ من منظمة البحث عن أرضية مشتركة حيث عقدت المنظمة اولى الجلسات البؤرية في قرية عبر بدر شرق مديرية تبن الاسبوع الفائت بينما ستنفذ جلسات أخرى بالايام القادمة .