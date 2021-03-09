وزارة الداخلية تعلن بدء صرف معاشات يناير 2021م لمتقاعدي الداخلية والأمن عبر الكريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر يناير 2021م أعتبارا من عصر الثلاثاء الموافق 9 مارس .



وأوضح العميد الركن فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاشات يناير 2921م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية.

معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء ابراهيم علي حيدان ، ,الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية ,مشيرا الى نه سيتم صرف معاشات شهر فبراير خلال الأسبوع القادم