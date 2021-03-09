كلية التربية بجامعة حضرموت تنظم وقفة احتجاجية تندد بإرتفاع المشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظم طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة حضرموت، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الكلية ضد إرتفاع المشتقات النفطية التي أثرت بشكل كبير على الطالب مما أدى إلى عدم حضوره للكلية .



وفي الوقفة التي حضرها العشرات من الطلاب وبعض طاقم الكلية، طالب المحتجون السلطة المحلية بالمحافظة لإيجاد حلول عاجلة لهم تساعدهم في إستئناف الدراسة التي توقفت لليوم الثاني بسبب غياب كبير بين صفوف الطلاب الغير قادرين على توفير أجور المواصلات .

ودعى الطلاب شركة النفط فرع ساحل حضرموت بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية ودراسة الوضع بما يناسب الظروف المعيشية الصعبة للطلاب .

ورفع المحتجون لافتات كثيرة تحمل معاناتهم وتوصل رسالتهم للجهات المعنية من بينها " النفط من عندنا وطلابنا عاجزين عن الدراسة بسبب النفط "