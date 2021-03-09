إجتماع في عدن يناقش التحديات التي تواجه قطاع النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل، الدكتور، عبدالسلام حميد، الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل في قطاع النقل البري .



واستعرض الإجتماع تقرير مفصل عن وضع سير أداء المؤسسة المحلية للنقل البري وعدد الحافلات الجاهزة للعمل وهناجر الصيانة الخاصة بحافلات المؤسسة، وكذا الإحتياجات اللازمة لإعادة تشغيلها .

وشدد وزير النقل على ضرورة تشغيل الحافلات لنقل المسافرين في عدن والمحافظات المحررة بأسعار تراعي الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين .. مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لإعادة تفعيل عمل المؤسسة وتشغيل الحافلات وإعادة الهناجر الخاصة بصيانة الحافلات للعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بما يكفل حماية هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي توقف نشاطها خلال السنوات الماضية.

حضر الإجتماع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق ومدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري حسين العبادي .