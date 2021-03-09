وزير الصحة يناقش التنسيق المشترك مع جامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور مجالات التنسيق المشتركة بين الجانبين والتعاون في رسم السياسات الصحية وتوحيد الأنشطة الهادفة تعزيز القضايا البحثية المفضية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية عن طريق الأبحاث والدورات واكتشاف مكامن الخلل من خلال خبراء الجامعة .



وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة والبحث في الآليات التي تؤدى إلى الاستفادة من المرافق الصحية لتحسين قدرات للكادرات في الكليات الصحية الخمس وتحفيزها وتحديد نقطة اتصال مشتركة لتوحيد الجهود .

وفي اللقاء أكد وزير الصحة على الدور الريادي الفاعل للجامعة في رفد القطاع الصحي بالكادرات المؤهلة باعتبار الجامعة هي عقل الدوله وخلاصة العقول النيرة وهي المخزون الرئيس والدائم والتي تخدم القطاع الصحي .. مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون والعمل كفريق واحد لتعزيز العمل البحثي بما ينعكس على جودة ومستوى الأداء في المرافق الصحية .

وشدد وزير الصحة على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية لمجابهة ألموجة الثانية من كورونا والتي بات من المؤكد وجودها في بلادنا .. داعيا إلى العمل بهذه الإجراءات والسعي لإيجاد منصة تعليمية عن بعد .

حضر اللقاء وكيلا وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والسكان مصلح التوعلي ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة الدكتور أبوبكر بارحيم وعدد من المسؤولين .