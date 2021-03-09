شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة أمانة العاصمة تسير قافلة غذائية لدعم جبهات مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سيرت السلطة المحلية لأمانة العاصمة، اليوم، قافلة غذائية لدعم المقاتلين في جبهات مأرب ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.



ونقل امين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، للمقاتلين في جبهة البلق ومن خلالهم إلى الابطال في مختلف الجبهات، تحايا وتقدير القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ونائبه الفريق علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد. مثمنا نضالاتهم وتضحياتهم في سبيل الجمهورية والحرية والديمقراطية.

وقدم اللواء جميل مبلغ 10 مليون ريال دعماً شخصياً للجبهة إضافة إلى قافلة غذائية وطبية متنوعة مقدمة من أعضاء السلطة المحلية وأبناء أمانة العاصمة، لافتا إلى إن تضحيات الأبطال لا يساويها جزاء..مؤكداً ان أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات قدمت وتقدم قوافل من الشهداء في سبيل الجمهورية ولن تبخل يوما بتقديم الغالي والنفيس.