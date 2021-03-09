وزير العدل يدعو المجتمع الدولى الوقوف إلى جانب بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، أن الجمهورية اليمنية اتخذت عدداً من الإجراءات منذ العام 2013 م لمنع ومكافحة الجريمة والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بها على كافة المستويات وبكافة الصور والأشكال.



وقال وزير العدل في كلمة اليمن التي القاها، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية" ان الحكومة اليمنية اولت اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بجرائم الاحداث واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية".

واضاف "أن انقلاب مليشيا الحوثي على القيادة الشرعية المعترف بها دولياً اعاق تلك الجهود والخطوات التي حققتها بلادنا في العديد من المجالات"..مشيراً الى ان حكومة الكفاءات السياسية تباشر أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، والوقوف بشكل فاعل وجاد لدعم الجهود بكافة الوسائل لما من شأنه النهوض باليمن والسير به إلى بر الأمان وتكامل الجهود لمنع الجريمة و تحقيق نظام عدالة جنائية فاعل وتعزيز سيادة القانون.

ودعا وزير العدل، المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية لانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها.

شارك في المؤتمر مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجاع الدين.