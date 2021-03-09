مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت تكرم السلطة المحلية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

كرمت الأستاذة أوسان عقيل باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت منسقة مبادرة "معاً لنحاول" بالمديرية، يوم أمس، السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، بدرع الشكر والعرفان، تقديراً للجهود الكبيرة والمتميزة التي بُذلت من قِبلها، والرامية لإنجاح ودعم مبادرة " معاً لنحاول " للتوعية بفيروس كورونا (Coved 19) ، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو _ 12أكتوبر 2020م.



حيث أستلم القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، الدرع التذكاري، مقدماً جزيل شكره للأستاذة أوسان باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية، وللقائمين على مبادرة " معاً لنحاول " لجهودهم المتميزة للتوعية بفيروس كورونا، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الناجحة بالمديرية.

و أكدت باعباد بإن هذا التكريم يأتي وفق خطة المبادرة لتكريم السلطة المحلية، وجميع منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، التي قدمت الدعم للمبادرة و ساهمت بشكل إيجابي في نجاحها وتحقيق أهدافها.