"تنمية المرأة" بالمهرة تقيم فعاليات المهرجان والمعرض الثالث للأسر المنتجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، اليوم، المهرجان والمعرض الجماهيري الثالث للأسر المنتجة بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس، برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وبالشراكة مع اتحاد نساء اليمن.



وفي حفل الافتتاح أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر بجهود الادارة العامة لتنمية المرأة في إقامة هذا المعرض ، مقدما التهنئة للمرأة بعيدها العالمي الذي يصادف ال8 مارس من كل عام.

وجدد نيمر تأكيده دعم السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة لكافة أنشطة المرأة ودعم قضاياها باعتبارها نصف المجتمع.

من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى الشيخ توكل سالم ياسين بدور المرأة في كافة المجالات ، معربا عن سعادته بما شاهده في المعرض من منتجات لمختلف الأسر المشاركة في المهرجان.

فيما أشادت المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات بدعم السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة لقطاع المرأة ولنشاطات الإدارة وخططها التنموية ، مشيرة إلى أن المعرض سيستمر لمدة يومين.

وأوضحت كلشات بأن المعرض الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يتم فيه عرض منتوجات متنوعة من ملابس وبخور وعطورات وأكلات شعبية ، مشيرة إلى أن عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض بلغت "50" أسرة.

حضر فعالية الافتتاح مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان ومجموعة من القيادات النسوية بالمحافظة