شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي في وفاه "والدته" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأصدق التعازي وعظيم المواساة، لوكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، في وفاه المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته الفاضلة".



ورفع المحافظ نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة، التعازي للوكيل المساعد، ولأسرة وذوي الفقيدة وآل السعيدي كافة، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.