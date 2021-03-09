الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حقق الجيش الوطني بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، تقدماً مهماً من خلال تحرير مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب المدينة.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية( سبأ) "أن الجيش الوطني حرر جبل الممطار المطل على منطقة الكويحة المحررة و طريق الطوير التي تشهد حالياً معارك عنيفة في عزلة اليمن بجبهة مقبنة".

واضاف المصدر" أن المواجهات الدائرة في جبهة الكدحة أسفرت عن تحرير تبة الراعي وسائلة درخاف وجبل الدرب وتم استعادة مدرعة ودبابة ولازالت المواجهات مستمرة مع مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا".