وزير التربية يشيد بجهود المرأة في الحقل التربوي والتعليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بجهود المرأة في الحقل التربوي والتعليمي باعتبارها شريك أساسي ورئيسي في النهوض بالواقع التربوي والتعليمي..مثمناً دورها في بناء الأجيال وتنويرهم.



وأكد الوزير العكبري خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً بالعاصمة المؤقتة عدن، لقطاع تعليم الفتاة وإداراتها العامة، على اهمية النهوض بواقع تعليم الفتاة وتشجيعها على إكمال جميع المراحل التعليمية كحق من حقوقها التي يجب أن تمنح لكافة الفتيات..مشددا على أهمية وضع الدراسات والتقييم الحقيقي لواقع تعليم الفتاة من أجل النهوض به بصورة حقيقية تضمن معالجة أي اختلال بهذا الشأن.

واكد العكبري، اهتمام وزارة التربية ورعايتها المتواصلة لقطاع تعليم الفتاة والاستمرار في تحفيز المجتمع على المشاركة في معالجة القضايا والمشاكل التي تحد من تعليم الفتاة خاصة في المناطق الريفية والنائية..مشدداً على ضرورة الشراكة مع مختلف الجهات للدفع بتطوير العملية التربوية والتعليمية والاهتمام بكافة الرؤى والتصورات الرامية لتحسين تعليم الفتاة، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعليم الفتاة.

كما عبر وزير التربية والتعليم، عن تهنئته للمرأة بيومها العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

بدورها استعرضت القائم بأعمال وكيل قطاع تعليم الفتاة بالوزارة الدكتور حفيظة الشيخ، التحديات التي تواجه سير عمل القطاع والإجراءات التي اتخذت في دعم تعليم الفتاة والإسهام بالدفع لمواصلة الفتيات تعليمهن..مشيرة إلى أن القطاع استطاع خلال المرحلة السابقة إنجاز العديد الخطط لتحسين تعليم الفتيات من خلال النزول الميداني للمدارس للوقوف عن قرب للاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها الفتيات في التعليم.

وتطرق مدراء الإدارات العامة بقطاع تعليم الفتاة إلى الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام تعليم الفتاة ووضع المقترحات والمعالجات.