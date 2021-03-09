قائد المقاومة الوطنية يتكفل بعلاج طفل استهدفه قناص حوثي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

تكفل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، بتكاليف علاج طفل من أهالي مدينة حيس محافظة الحديدة أصيب، الأحد، برصاصة قناص حوثي.



وذكر مسؤول في الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية أن العميد طارق صالح تكفل بكامل تكاليف علاج الطفل غالب أحمد غالب جبلي (9 سنوات).

وأضاف إن، قائد المقاومة الوطنية، وجه الشؤون الطبية بمتابعة الحالة الصحية للطفل حتى يتماثل للشفاء، بإذن الله، ويعود إلى أسرته معافى.

وكان الطفل غالب، قد أصيب بطلق ناري اخترق فكه السفلي، من سلاح قناصة مليشيا الحوثي، أثناء ما كان يلعب أمام منزله داخل مدينة حيس جنوبي الحديدة.