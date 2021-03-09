"صراع الأراضي".. مقتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين شمال إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحون حوثيون، الاثنين، على قتل مواطن بمحافظة إب، وسط اليمن، في نزاع على أراضي.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "محسن مثنى" قُتل برصاص مسلحين حوثيين استعان بهم شخص آخر يدعى "رشاد الجعمه" إثر خلافات بينهما على قيمة أرضية بمديرية المخادر شمال إب.



وبحسب المصادر فإن "مثنى" منع "الجُعمه" من بناء أي استحداثات في أرضه التي اشتراها منه حتى يستكمل دفع قيمتها كما هو متفق عليه؛ لكن الأخير استعان بقسم شرطة مفرق حبيش "حوثيون" ومسلحين حوثيين آخرين وقاموا بمطاردة "مثنى" وإطلاق النار عليه ماأدى إلى مقتله على الفور.



وتعود أصل القصة إلى أن "مثنى" باع أرضية له في مفرق حبيش على "الجعمه" الذي دفع نصف قيمة الأرض على أن يعاود دفع البقية عقب اتمام عملية البيع وتصديقها خلال فترة شهر؛ لكن المشتري تراجع عن دفع المبلغ المتبقي.



وخلال سنوات الانقلاب، قُتل وأصيب المئات من أبناء محافظة إب، في نزاعات على الأراضي وسط تزايد عصابات النهب والسطو على الأراضي وتغذية مليشيات الحوثي لتلك النزاعات.

