هيئة رئاسة مجلس الشورى تدين الأعمال الإرهابية الحوثية ضد السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت هيئة رئاسة مجلس الشورى، الإعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، في تصعيد خطير لا يتفق مع توجهات المجتمع الدولي للبحث عن طريق عادل للسلام في اليمن.



وقالت الهيئة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية "إن هيئة رئاسة مجلس الشورى ترى في الهجوم الحوثي على الأراضي السعودية والذي استهدف المدنيين الآمنين، ومنشاءات مدنية في المنطقة الشرقية، ومنصات نفطية، يعكس طبيعة الجماعة الحوثية الإرهابية، وسلوكها العدواني ودمويتها التي تستمدها من قناعاتها الفكرية والعقائدئة وتاريخ ممتد من الأعمال الإجرامية".

واضاف البيان" أن استمرار هذه الأعمال المغامرة التي رأينا انكسارها في محافظة مأرب، حيث اتحدت قوى الجيش الوطني والمقاومة والتحالف العربي بقيادة المملكة في هزيمتها، هذه الأفعال التي تجاوزت كل الحدود ينبغي ألا تمر دون رد يمنع تكرارها، ويدمر آلياتها ووسائلها".

واكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى، رفضها المطلق لهذه المنحى العدواني العنيف الذي اخذت به هذه المليشيا المتمردة والذي يمثل امتدادًا لعدوانها الغاشم المستمر على الشعب اليمني، منذ قيامها كحركة عنصرية سلالية، ارتبطت بالنظام الإيراني ورهنت نفسها لأهدافه التوسعية.

وقالت "نحن على ثقة أنه كلما ازداد عنف هذه المليشيات الحوثية العميلة كلما اقترب أجلها، وأن هذه الأعمال لا تزيد الشعبين السعودي واليمني إلا مزيدًا من التلاحم والتضامن في مواجهة هذه التهديدات لأمنهما المشترك، ولمصالحهما الدائمة".

وطالبت هيئة رئاسة مجلس الشورى، المجتمع الدولي بالوقوف أمام حالة الاضطراب التي أحدثها الحوثيون وإيران في اليمن منذ عقدين من الزمن تقريبًا، وأننا نرى أن غض النظر عن الأعمال العدوانية للحوثيين ضد المملكة، وضد الشعب اليمني، والشرعية الدستورية يشجع هذه العصابات المجرمة على التمادي وارتكاب المزيد من الحماقات والأعمال الإجرامية.