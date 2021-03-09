صحة وادي حضرموت تتسلم 500 اسطوانة اكسجين طبي بتمويل محلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم، 500 اسطوانة اكسجين طبي كدفعة ثانية مقدمة من السلطة المحلية بالوادي والصحراء بكلفة اجمالية بلغت 65 ألف دولار أمريكي .



واوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ان هذه الدفعة تأتي في اطار جهود السلطة المحلية لمساندة الجهات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا..مؤكدا بان القطاع الصحي بوادي حضرموت يحتاج المزيد من الجهود والدعم حتى يستطيع الصمود في مواجهة هذه الجائحة..داعيا المواطنين الى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع الإرشادات الصحية وخلق مزيد من التكاتف بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.

بدوره ثمّن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، اهتمام السلطة المحلية ومساندتها للقطاع الصحي وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل..مؤكداً أن هذه الدفعة من الاسطوانات ستسهم كثيرا في سد احتياجات المرافق الصحية وفي مقدمتها مراكز العزل العلاجية.