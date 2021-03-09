استفادة 104 متدربة من نشاطات التمكين الاقتصادي و التأهيل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

إحتفل إتحاد نساء اليمن فرع وادي حضرموت هذا العام 2021م باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام بإبراز جهود ومساعي قيادة الإتحاد التي تواصلت خلال العام الماضي لخدمة القطاع النسوي في نطاق مديريات الوادي والصحراء كونه الكيان الرائد في العمل الجماهيري لخدمة النساء .



وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد فاطمة النوبي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )، أن الاتحاد نفذ خلال العام الماضي 2020م حزمة من الأنشطة التي إستهدفت مجال التمكين الاقتصادي و التأهيل تمثلت في تنفيذ خمس دورات تدريبية في مجالات الخياطة وصناعة الكمامات وتصفيف الشعر " الكوافير " إستفادت منها 104 متدربة بينهن عدد من النازحات ، فضلا عن قيام المشغل الإنتاجي التابع للاتحاد خلال العام الماضي بإنتاج ألف و 380 قطعة أبدعت في إنتاجها بشكل تنافسي 16 امرأة تعمل بالمشغل بصورة تعاقدية .

وتطرقت النوبي إلى دور الاتحاد في مجال الحماية القانونية للنساء حيث تم الاستماع لعدد 130 حالة استماع محايد ، و110حالة طلبت استشارة قانونية ، فيما تم الدفاع القانوني أمام المحاكم لـ 35 حالة ، وتم إجراء الصلح لعدد 7 حالات ، فيما وقدمت لعدد 19 حالة خدمات أخرى ضمن نظام إدارة الحالة .

وأشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت إلى خدمات الحماية القانونية للأطفال وادارة الحالة ، حيث أوضحت بهذا الخصوص انه تم رصد 170 حالة لأطفال ضحايا العنف والجريمة ومعرضون للانحراف و تم تقديم خدمات قانونية لعدد 35 طفل أمام جهات التقاضي وإحالة 135 لخدمات أخرى وفق نظام إدارة الحالة شملت خدمات تعليمية وصحية وتقديم سبل العيش ومشاريع مدرة للدخل ، إضافة إلى تقديم إعانات نقدية لعدد 63 طفل .

وأثنت فاطمة النوبي على الاستقرار النوعي الذي ساد عمل الاتحاد منذ مطلع العام الحالي 2021م بعد استلام الهيئة الإدارية للاتحاد مع مطلع العام الحالي 2021م مبنى الاتحاد الجديد الذي تم إنشاؤه على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة ، فيما قامت بتأثيثه السلطة المحلية بالوادي ويمثل هذا الانجاز إضافة نوعية للإنجازات التي تحققت في مسيرة فرع الاتحاد بالوادي منذ تأسيسه في العام 1974م .

كما تخللت الانشطة كثير من اللقاءات والزيارات من والى الاتحاد لعدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية وكذا شخصيات بارزة اهمها زيارة المحافظ فرج البحسني الى مقر الاتحاد والوكيل عصام حبريش وكذا اللقاء بممثلي المبعوث الاممي لليمن .