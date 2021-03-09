تدشين العمل بمركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بسيئون بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم، بمدينة سيئون ، العمل بمركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعد اعادة تأهيله بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية .



وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي خلال جولته في أقسام المركز، الى شرح واف من مدير المركز الدكتور وليد المحبشي حول خدمات التأهيل الجسدي التي يقدمها المركز للمستهدفين لخدمة أنفسهم أولاً والإسهام في خدمة مجتمعهم ثانيًا ،وكذلك تشخيص الحالات وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة.

واوضح المحبشي، أن المركز يسهم في رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة..منوهاً الى التعاون المشترك بين المركز ومجلس تنسيق ذوي الاعاقة في توفير بيانات احصائية ومعلومات كاملة لمجموعة المستهدفين .

وأشاد الوكيل الكثيري، بالتدخلات النوعية لمركز الملك سلمان في كثير من المجالات الصحية والخدمية والاغاثية ، منوها الى أهمية المركز في تقديم خدمات طبية نوعية لأبناء المحافظة .