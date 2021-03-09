شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف حوثي لمدينة حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيبت امرأة، في وقت متأخر من مساء الاثنين 8 مارس/ آذار 2021م، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة.



مصدر طبي في مستشفى الخوخة أفاد باستقبال المواطنة “زهرة أحمد جمال” (35 عاماً)، مصابة بجروح في ظهرها بشظايا سلاح نوع (م.ط) عيار 23، إثر استهداف حوثي طال الأحياء السكنية في حيس.

وقال المصدر، إن حالة المصابة خطيرة جداً، وسوف يتم تحويلها إلى منظمة أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج.

وجاءت الجريمة الحوثية بعد يوم من ارتكاب جريمة مماثلة في ذات المديرية، حيث أصيب طفل يوم الأحد برصاص مليشيات الحوثي، ليرتفع عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية منذ بداية يناير من العام الجاري إلى 54 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح.