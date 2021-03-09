شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة:



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل (72) حالة إصابة جديدة كالتالي:

(32) حضرموت

(20) عدن

(11) تعز

(8) شبوة

(1) مأرب

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء واحدة من حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2545) منها (653) وفاة و(1447) تعافي