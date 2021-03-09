شكرا لبحثكم عن خبر بيان بالشركات ومحلات الصرافة التي ستتولى دفع مرتبات أسر الشهداء والوية الدعم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علاء بدر أعلنت شركة إنماء العالمية عن صرف مرتبات الوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية يوليو / أغسطس. وحددت الشركة مقرات الصرف لدى شركات ومحلات الصرافة التي ستتولى الدفع وفقا للبيان الملحق بالخبر. وبحسب الشركة ستبدأ عملية الصرف بأسر الشهداء والجرحى ويليهم الألوية والكتائب والقطاعات.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان بالشركات ومحلات الصرافة التي ستتولى دفع مرتبات أسر الشهداء والوية الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.