شكرا لبحثكم عن خبر المشوشي يؤكد لجرحى تفجير عدن: سيتم مواجهة الجماعة المتلبسة بعباءة الشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد العميد نبيل المشوشي عصر الاثنين جرحى الكمين الإرهابي الغادر الذي تعرضت له قيادة الدعم والإسناد الخميس الفائت الذين يخضعون للعلاج في عدد من مشافي عدن .

واستمع العميد«المشوشي» من الأطباء والقائمين على علاج الجرحى إلى تقارير أولية عن الحالات الصحية للجرحى وسير عملية علاجهم، مشدداً على ضرورة إيلائهم الرعاية والاهتمام الكامل حتى يعودون الى أسرهم وهم في كامل الصحة والعافية .

وأبدى «المشوشي» ارتياحه لما لمسه من معنويات عالية لدى الجرحى من الجنود، مؤكداً أن تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمتهم نحو حماية حياض الوطن وضبط الأمن والاستقرار ،مشيرا إلى اهتمام قيادة الدعم والإسناد بعلاج الجرحى وتوفير كل مايلزم حتى يتماثلون للشفاء.

واكد «المشوشي» انه سيتم مواجة تلك الجماعة المتلبسة بعباءة الشر وملاحقتهم إلى اوكارهم والتصدي لمحاولاتهم البائسة التي أرادوا من خلالها استهداف أمن واستقرار العاصمة عدن .

بدورهم عبر الجرحى عن ارتياحهم وسرورهم بما لمسوه من اهتمام من قيادتهم، شاكرين كل الرعاية والاهتمام البالغين من قبل الدائرة الصحية التي تشرف على علاجهم.