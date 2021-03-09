شكرا لبحثكم عن خبر قالت ان صبر العسكريين أوشك على النفاد.. هيئة الجيش تسمي لجان التصعيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الاجتماع الموسع للهيئة العسكرية العليا الجيش والأمن الجنوبي عن تشكيل اللجنة التحضيرية للتصعيد والتي أوكلت لها مهمة وضع كافة التصورات السريعة للمتطلبات والتنفيذ السريع للتصعيد ضدا الحكومة واجبارها على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية للشعب وصرف كافة المرتبات المتراكمة عاجلاً.

كما تم في البيان الصادر عن الهيئة تسمية اللجنة التحضيرية على النحو التالي :

-العميد الركن صالح محسن القاضي

رئيسا للجنة التحضيرية

- العميد ناجي العربي رئيسًا

للجنة الاعلامية

-- العميد صالح ناصر الناخبي

رئيسا للجنة الأمنية.

-- العميد سعيد العيسائي عن

الأمن السياسي

-- العميد محضار السعدي عن

مجلس المقاومة

-- العميد حسين محمد عمير

-- العميد عبدالله باعيسى

مقرر اللجنة التحضيرية

-- العميد ناصر علي حيدره

-- العميد محمد عبدالله مثنى

-- العميد عبدالناصر حلبوب

-- العميد صالح داؤود

-- العميد زين الشيبه

-- العقيد محمد حسين جارالله

-- العقيد محمد سعد

-- العقيد عبدالقوي هيثم عاطف

-- العقيد رشيد محمد أحمد

-- العقيد جمال الزامكي

-- الأستاذ وهيب أحمد عبدالله

أحمد عن النقابات الجنوبية

-- ممثل عن مجلس التنسيق

الأعلى للمتقاعدين

-- ممثل عن المفوضية الأمنية.

ودعت الهيئة في بيانها "الحكومة إلى الصرف الفوري لكافة المرتبات التي جعلت منها أموالا للاستثمار على حساب مئات الآلاف من مستحقيها الحقيقيين، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين وتسوية أوضاع من لم تشملهم تلك القرارات، كما حذرت الحكومة من استمرارها في اختبار صبر المظلومين فقد أوشك على النفاد ، وعلى الحكومة الاقلاع عن إستمرار المماطلة وافتعال الأعذار والعراقيل"حسب تعبير البيان.

كما دعت "كافة أبناء شعبنا الجنوبي ونقاباته العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى إلى التأهب والاستعداد لتنفيذ التصعيد القادم بمجرد إنزال الدعوة للاحتشاد من قبل اللجنة التحضيرية للهيئة العسكرية العليا".