شكرا لبحثكم عن خبر "ترحيل اليمنيين مطلب وطني" .. هاشتاج يلقى تفاعل كبير بين مؤيد ومعارض على تويتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق ناشطون سعوديون هاشتاقاً يطالب بترحيل اليمنيين من اراضيهم ،وحمل الهاشتاق عنوان "تحت ترحيل اليمنيين مطلب وطني.

ولاقى الهاشتاج تفاعل كبير وخاصة انه تحول الى سجال بين مؤيد ومعارض .

وايد عددا من السعوديين الهاشتاج ، فيما رأى آخرين أنه لايجوز التعميم على كل اليمنيين وتحميلهم مسئولية جرائم الحوثي واعتداءاته .

ويأتي هذا الهاشتاج الذي أثار غضب يمني واسع وخاصة ممن يرفضون العنصرية وتعميم الاساءة ، بعد الهجمات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية وكان آخرها الهجمات بالصواريخ يوم أمس .