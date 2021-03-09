شكرا لبحثكم عن خبر "ترحيل اليمنيين مطلب وطني" .. هاشتاج يلقى تفاعل كبير بين مؤيد ومعارض على تويتر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق ناشطون سعوديون هاشتاقاً يطالب بترحيل اليمنيين من اراضيهم ،وحمل الهاشتاق عنوان "تحت ترحيل اليمنيين مطلب وطني.
ولاقى الهاشتاج تفاعل كبير وخاصة انه تحول الى سجال بين مؤيد ومعارض .
وايد عددا من السعوديين الهاشتاج ، فيما رأى آخرين أنه لايجوز التعميم على كل اليمنيين وتحميلهم مسئولية جرائم الحوثي واعتداءاته .
ويأتي هذا الهاشتاج الذي أثار غضب يمني واسع وخاصة ممن يرفضون العنصرية وتعميم الاساءة ، بعد الهجمات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية وكان آخرها الهجمات بالصواريخ يوم أمس .
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