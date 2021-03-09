هل أصبح (ايرلو) رسميا حاكما لصنعاء؟

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار لقاء رئيسة بعثة الصليب الأحمر "كاترينا ريتز" بالقيادي في الحرس الثوري الإيراني "حسن إيرلو" ضجة وغضباً واسعين بين أوساط اليمنيين.

وظهر المدعو "إيرلو" في لقائه مع مسؤولة الهلال الأحمر في اليمن وبجانبه العلم اليمني، وهو ما زاد من استفزاز اليمنيين.

واعتبر مغردون أن هذا اللقاء يعد فضيحة كبيرة في أساس عمل المنظمة في اليمن، متسائلين: بأي صفة يتم لقاء القيادي في الحرس الإيراني؟ ولماذا يضع العلم اليمني على يساره؟

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين "إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن إيرلو قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية".

وأضاف المصدر المسؤول "إن الوزارة تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الأحمر، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات السيادية وفقاً للقانون اليمني"