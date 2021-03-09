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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن الغد | مدير كهرباء أبين: إذ لم تتوفر 15 ميجا لمواجهة الصيف القادم فإن الكهرباء سوف تتعرض لانطفاء شبه كامل

التقاه : ماجد أحمد مهدي

بحكم ما تمر به منظومة كهرباء أبين من مشاكل متعدده ومتنوعة تمثلت بكثرة الانطفاء في فصل الشتاء الذي تقل فيه نسبة الاحمال عن فصل الصيف الحار لعدم توفر مخصص المؤسسة من مادة الديزل بالشكل الكافي لزيادة التوليد كون المتوفر لايتجاوز 19 ميجا 16 طاقة مشتراه و3 توليد حكومي وعاده متعثر واذ لم توفر الحكومة لأبين 15ميجا بشكل اسعافي لمواجهة فصل الصيف فان أبين سوف تتعرض لانطفاء شبه تام .

عدم توفر مخصص المؤسسة

أوضح مدير عام مؤسسة كهرباء أبين الاستاذ محمود مكيش

تواجه كهرباء أبين العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق استمرارية الخدمة إلى حدا ما وتمثل ذلك بزيادة ساعات الانطفاء في فصل الشتاء وهذا الشيء يسبب لنا من نوع الاحراج مع المواطن وذلك بسبب عدم توفر مخصص المؤسسة مادة الديزل بشكل كافي ليساعدنا على اطالة ساعات التشغيل ومضاعفة الطاقة التوليدية في محافظة أبين وخصوصا مديريتي خنفر وزنجبار صاحبو الثقل السكاني الاكبر على اختلاف باقي مديريات أبين والطاقة التوليدية المتوفرة في المؤسسة 16ميجا طاقة مشتراه و 3 توليد حكومي وعادها متعثرة بحاجة إلى قطع غيار و 19ميجا لا تغطي حتى 30% من احتياجات للطاقة في فصل الصيف الحار الذي تزداد فيه الاحمال عن 60 ميجا.

انقطاع تام للتيار الكهربائي في أبين

وأشار مدير الكهرباء أبين أن المؤسسة تعاني من عدم توفر الكميات الكافية من المشتقات النفطية وخصوصا في فصل الشتاء اللتي تقل فيه الاحمال عن فصل الصيف و 19 ميجا ممكن تغطي احتياجات المحافظة من الطاقة وعندما يقل مخصص الديزل تكثر ساعات الانطفاءات وهذا الشيء يربك عملنا ويخلف لنا مشاكل في التوليد ومع. هذا الوضع المزري الذي نعيشه هذا الايام من انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة أبين اذ لم تاتي قاطرة ديزل على الاقل بشكل اسعافي لتشغيل 8 ميجا لتوفير للمواطن الطاقة بالحد الادنى فسوف تدخل أبين في انقطاع تام.

مشاريع متعثرة

ومن جانبه قال محمود مكيش طبعا في مشاريع متعثرة من عام 2018م منها مشروع 30 ميجا كنا نتوقع أن يوصل المشروع الى مرحلة الاعمال المدنية اي فوق الارض ويعد هذا المشروع في حكم المتعثرة ولو تم استكمالة سوف يسعد حالة العجز الذي تعاني منها المحافظة من الطاقة لان البنية السابقة لكهرباء أبين عمرها يعود الان الى اكثر من سبعه عقود اي (70سنة) وتجاوزت عمرها الافتراضي لم تعد تغطي احتياجنا من الطاقة التوليدية بحكم حركة العمران التمزايد التي تشهدها ابين هذا الايام وهذا الشيء يتطلب طاقة متزايده لتغطية النقص والعجز الحاصل وكنا تعول على مشروع 30م ميجا الكثير لإعادة تجديد بنية الكهرباء كون المساحة المتوفرة ممكن تعمل عليها 100ميجا لخمسين سنه قادمة ولكن للاسف هذا المشروع تعثر وطالبنا بسد العجز لمحافظة أبين وخصوصا مديريتي خنفر وزنجبار ولكن المشكلة الأساسية تكمن في العجز الذي سوف يوجهنا في فصل الصيف القادم واذ لم تتوفر 15ميجا فان أبين سوف تتعرض لانطفاء شبه كامل و16ميجا لا تغطي احتياج المحافظة في ذروه الصيف وعلى الاخوه في الحكومه ووزارة الكهرباء بضروة التدخل بشكل عاجل لمنح محافظة أبين 15ميجا على الاقل كجانب اسعافي لمواجهة اشتداد حرارة الصيف.