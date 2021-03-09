شكرا لبحثكم عن خبر اليوم: بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني والوية الدعم والاسناد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عاملة في البنك المركزي اليمني ان البنك سلم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مرتبات قوات الحزام الامني والوية الدعم والاسناد. واشارت المصادر لصحيفة عدن الغد ان عملية التسليم تمت لمندوبي هذه القوات وبواقع مرتبات شهرين لكل جندي بمعدل ١٥٠الف لكل راتب. ومن المقرر ان تبدأ عملية الصرف صباح اليوم الثلاثاء في عموم الوحدات العسكرية والامنية. كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد تعهد بصرف هذه المرتبات قبل ايام.

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