شكرا لبحثكم عن خبر واخيرا .. دخول باخرة الوقود الخاصة بالكهرباء إلى ميناء الزيت بالبريقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الباخرة المحملة وقود خاص بالكهربا الى ميناء الزيت بالبريقة للتفريغ وفور الانتهاء من عملية تفريقها ستقوم الناقلت بتوزيع الوقود لمحطات الكهرباء
وصور باخرة الوقود وهي تدخل ميناء الزيت في هذه اللحظات بكاميرة القبطان محمد مقطري ..
وبعد وصول الوقود تبدا عملية اعادة إدخال منظومة الكهرباء بعد ان كانت خرجت عن العمل
كل التقدير لكل من يسهر ويعمل لإعادة استقرار الكهرباء لمدينة عدن ورفع المعاناة عن اهلها.
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