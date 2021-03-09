شكرا لبحثكم عن خبر هجوم كاسح على مواقع الحوثيين شرق الجوف ودعوات لانتشال جثث المليشيا المتناثرة في الصحراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الاثنين، بهجوم كاسح شنته القوات الحكومية والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، على مواقع الميليشيا شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصدر عسكري، إن أبطال الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة النضود، استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، مشيراً إلى أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الصحراء.

وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تكبّدت أيضاً خسائر أخرى مادية بنيران مدفعية الجيش التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وذكر المصدر، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفعالية في المعركة، مستهدفاً آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز المليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.