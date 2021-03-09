شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن مفاوضات حوثية أمريكية سرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، لقاء الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في الخارج أكثر من مرة.

وقال بن مبارك إن "الحوثيون التقوا بالمسؤولين الأمريكيين بشكل مباشر أكثر من مرة"، مؤكدا عدم وجود مسار أمريكي خاص لحل الأزمة في اليمن ولكن هناك مسار لدعم المبعوث الأممي". وفقا لقناة الجزيرة.

وخلال الأيام الماضية ساد الارتباك لدى قيادات ميليشيا الحوثي بعد كشف وكالة "رويترز" عن لقاء جمعهم بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن في العاصمة العُمانية مسقط في الـ26 من شهر فبراير الماضي.

وبعد أسبوع من التكتم تباينت التصريحات الحوثية ما بين التأكيد الضمني والنفي أو الزعم بأنه لم يكن لقاءً مباشراً.

ولفت وزير الخارجية، الى أن الحوثيين استغلوا رفعهم من قائمة الإرهاب للتنصل من التزامات السلام... لكن "محافظة مأرب ستغير المعادلة وقد تمكنا من كسر محاولات الحوثيين للهجوم عليها".

وأشار وزير الخارجية الى أن "الملف اليمني والمعاناة الإنسانية لا تحتمل ربطها بقضايا الملف النووي الإيراني".

ووصل وزير الخارجية اليمني مساء السبت الماضي، إلى العاصمة القطرية في إطار زيارات يجريها إلى عدد من دول الخليج العربية، وجرى خلال الزيارة الاعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اكثر من ثلاثة أعوام على قطعها.