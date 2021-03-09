شكرا لبحثكم عن خبر من هو القائد العسكري البارز الذي خسرته الشرعية في تعز ؟ .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خسرت قوات الشرعية ابرز قيادي عسكري في محافظة صعدة شمال صنعاء. وقال مصدر عسكري ان الشهيد يعقوب الحطامي قائد عمليات محور آزال اللواء ١٠٢ خاصة بمحافظة صعدة شمال صنعاء. وذكرت المصدر انه استشهد اثر مواجهات ضد جماعة الحوثيين في محافظة تعز وسط البلاد. ونوه بالقول حيث استشهد في جبهة مديرية جبل حبشي.

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