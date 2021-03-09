أمريكا تُدين هجوم الحوثي السافر على منشآت نفطية سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تدين هجوم الحوثي السافر على منشآت نفطية سعودية

الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد منشآت نفطية سعودية، واعتبرت أن المتمردين لا يبدون أي جدية حيال جهود السلام التي تقودها واشنطن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: "ندين الهجوم السافر للحوثيين بطائرة مسيّرة وبصاروخ ضد منشآت أرامكو السعودية".

وتابع "وتيرة هجمات الحوثيين على السعودية، وهجمات كهذه، ليست أفعال مجموعة جادة بشأن السلام".

وأضاف "برأينا وبرأي حلفائنا وشركائنا يتعيّن على الحوثيين أن يبرهنوا أنهم يريدون الانخراط في العملية السياسية. يتعين عليهم، بكل بساطة، أن يوقفوا هجماتهم وأن يباشروا التفاوض".

وكانت قد أعلنت السعودية مساء الأحد، استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن عملية نوعية في اليمن، استهدف خلالها ورش تستخدم لتجميع وتركيب الصواريخ البالستية، وأخرى لتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان: "نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية".