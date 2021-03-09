وزير الدفاع يطلع هاتفيا على سير العمليات القتالية ضد الحوثيين في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطّلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، على سير العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة وقوات تحالف دعم الشرعية ضد المليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة تعز.



واستمع الفريق المقدشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، إلى شرح تفصيلي حول التقدمات التي يحرزها الأبطال في مختلف جبهات محافظة تعز، والمستوى القتالي والمعنوي العالي الذي يتحلى به المقاتلون البواسل الذين يرسمون أروع ملاحم الفداء والتضحية ضد مخلفات الإمامة والكهنوت ومشاريع الماضي المُظلم.. وحمّل المقدشي قائد المحور نقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جميع قادة وأبطال الجيش الوطني في محور تعز.

وعبّر الوزير المقدشي، عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات التي يرسمها الأبطال في سبيل استعادة الدولة والتصدي للمخططات التخريبية ودحر مليشيات الإرهاب والحقد، واستكمال ما تبقى من محافظة تعز وكل ذرة من التراب الوطني .. منوهاً بمواقف أبناء تعز لمساندة القوات المسلحة والتفافهم حول القيادة الشرعية وانحيازهم الثابت للمشروع الوطني والجمهوري في مختلف المراحل والمنعطفات.

وشدّد الفريق المقدشي، على ضرورة مواصلة النضال وتجديد العزم لاستكمال معركة التحرير ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها مليشيا الإرهاب والخراب على كل المناطق والمحافظات التي لاتزال في قبضة المليشيا وفي مقدمتها محافظة تعز التي ترتكب المليشيا بحق أبنائها أبشع الجرائم والانتهاكات والممارسات الانتقامية .. مشيراً إلى أن محافظة تعز كانت من أوائل المحافظات التي قاومت المشروع الحوثي الإيراني؛ وستظل الكُتلة الصلبة للجمهورية والمكتسبات والثوابت وحاضنة للكفاح الوطني.

وثمّن الفريق المقدشي، جهود ومواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في هذه المعركة العروبية المصيرية في وجه الأطماع الإيرانية العابثة.

من جهته، عبّر قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة .. مؤكداً أن العمليات القتالية تمضي وفق الخطط المرسومة .. مجدداً العهد والولاء للشعب والقيادة بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات.