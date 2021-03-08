حضرموت تسير قافلة غذائية دعمًا للجيش الوطني والمقاومة بـ"مأرب"

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت اليوم الاثنين، قافلة إغاثية غذائية، مقدمة من السلطة المحلية بحضرموت؛ دعمًا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب، والذي يسطرون ملاحم بطولية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب "المركز الإعلامي للمحافظ فرج البحسني، "فإن القافلة الإغاثية تحتوي على مواد غذائية، بهدف دعم جبهات مأرب، ومساندتهم في صمودهم ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأوضح محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين الحسني، في تصريحات صحفية، "أن هذه القافلة الإغاثية تأتي استجابة لنداء الواجب، ولدعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الميلشيات الحوثية الانقلابية".

وأشار، إلى أن "هذه القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م".

وأعرب البحسني، عن شكره للميسورين ورجال الخير والشخصيات الإجتماعية والعلماء والأحزاب والقوى السياسيةـ ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في المحافظة، على تفاعلهم لدعم صمود أبناء محافظة مأرب في الجبهات، الذين يسجلون صموداً اسطورياً في وجه الهجوم البربري للميلشيات الحوثية الإنقلابية.

وأكد أن حضرموت بأهلها ورجالها المخلصين ستظل دائما سندا وعونا لإخوانهم في بقية المحافظات في جميع الأزمات والمواقف الوطنية والإنسانية.

يشار إلى أن هذه القافلة الغذائية هي الثانية خلال اسبوعين. حيث سبق وقامت السلطة المحلية بوادي حضرموت بتسيير قافلة غذائية دعما للجيش الوطي والمقاومة في محافظة مأرب.