الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف يكبدون الحوثيين خسائر كبيرة في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل وجُرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



ونقل موقع "سبتمبر نت" عن العميد أحمد عبدالله بالمنطقة العسكرية السادسة تأكيده ، إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة في جبهة النضود، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف: أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، وأن المعارك والغارات الجوية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

من جانبه أفاد مصدر عسكري، بأن مليشيا الحوثي تكبّدت أيضاً خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.

وذكر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، مستهدفاً آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز المليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.