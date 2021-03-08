بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. "مشروع الحماية" ينفذ عدة فعاليات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذ مشروع الحماية ودعم سبل العيش بالمكلا "المساحة الآمنة للنساء والفتيات"، التابع لجمعية الوصول الانساني للشراكة والتنمية بالمكلا والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، صباح الاثنين 8 مارس/آذار بازاراً للأسر المنتجة التي تم تدريبها ضمن برامج المشروع.



وتضمن البازار عدة أركان منها ركن مبيعات الخياطة والتفصيل وركن المأكولات وركن البخور والعطور وركن التراث الشعبي وركن الأطفال "مساحة الطفل".

وشارك في البازار 25 امرأة ممن تم تمكينهن ضمن مشروع الحماية لعام 2020م .

ويهدف البازار إلى إبراز منتجات النساء والتسويق لهن، كما تم تكريهن تقديراً وتعبيراً عن مشاركتهن المتميزة في البازار ، كما نفذ فريق المشروع العديد من المحاضرات وجلسات التوعية التي تسلط الضوء على دور المرأة وأهميتها في المجتمع، وخصصت حلقة إذاعة عبر إذاعة المكلا تناولت الحديث عن هذا اليوم وأهمية تمكين المرأة في الحياه من خلال دخولها مجالات العمل المختلفة.

وتخلل ركن مساحة الطفل العديد من الانشطة الترفيهية والتعليمية والتوعوية التي توضح للطفل أهمية ودور المرأة في حياته.