رئيس الوزراء يشدد على منع تدهور مخرجات التعليم العالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على اهمية التركيز على نوعية وجودة التعليم العالي، والحفاظ على عدم تدهور مخرجاته، باعتبار التعليم اساس بناء المجتمع والدولة.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئاسة جامعة تعز وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هئية التدريس، اهمية الدور المعول على الجامعات في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته وتأهيل الفرد القادر على الابداع والابتكار والتفاعل مع مجتمعه.. منوها بما مثلته جامعة تعز من تجربة رائدة في خلق بيئة محبة للعلم.

ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى ضرورة رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتطوير المناهج والأسس التربوية والخطط التعليمية بمستوى عالٍ وفق معايير الجودة والكفاءة بما يمكن من تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والتعليمية، وكذلك البحثيّة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة وحوكمة البيانات وتفعيلها بما يخدم العملية التعليمية.

واستمع رئيس الوزراء من وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي ورئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس إلى أوضاع وخطط جامعة تعز، والتحديات التي تواجهها في الجوانب المالية والإدارية والاكاديمية والاحتياجات المطلوبة لتجاوزها.