لقاء يناقش سبل تفعيل النشاط الثقافي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء بالمكلا، أوضاع مكتب الثقافة وسبل تفعيل النشاط الثقافي بساحل حضرموت.



وأطلع وكيل أول حضرموت عمرو العليي، على التصورات الأولية لإقامة مهرجان مسرحي في حضرموت، إضافة إلى المقترحات لتطوير مهرجان البلدة السياحي.

وشدد بن حبريش، على ضرورة الاستفادة من الامكانيات المتاحة للارتقاء بالنشاط الثقافي والفني , داعيًا إلى وضع خطط للفرقة التوعوية المسرحية التابعة للمكتب ومساهمتها في التوعية المجتمعية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.