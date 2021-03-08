وزير التخطيط والتعاون الدولي يناقش سير تنفيذ خطة البرنامج الإنمائي للامم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، واعد باذيب، اليوم مع مجلس إدارة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، برئاسة الممثل المقيم للبرنامج في اليمن، اوكي لوتسما، مستوى تنفيذ خطة البرنامج ونتائج التنفيذ والوضع المالي للبرنامج للعامين الماضيين.



واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، وضم مجموعة مانحين البرنامج مستوى إنجاز البرنامج في مجالات تحسين سبل العيش والوصول إلى الخدمات والحوكمة الرشيدة ودعم سيادة القانون وعمليات بناء السلام الوطنية والمحلية .

وتطرق اللقاء الى مناقشة تنفيذ مستوى الاستجابة للتحديات الناشئة من جائحة فيروس كورونا والتقرير المالي للبرنامج وخطط الإدارة التكيفية للعمل لزيادة قدرة تنفيذ المشاريع والبرامج على أساس اللامركزية وزيادة التنسيق مع المؤسسات الوطنية ومحاور وتدخلات البرنامج القطري الجديد 2021-2023.

و خلال اللقاء استعرض وزير التخطيط مستجدات الوضع السياسي والإقتصادي الذي تمر به البلاد .. لافتاً إلى أهمية الدعم العاجل لبرنامج حكومة الكفاءات السياسية حتى تتمكن من تنفيذ الأولويات التنموية وعلى راسها توفير خدمات الاساسية و توفير المشتقات النفطية والمياه والتعليم والصحة وإعادة اعمار البنى التحتية التي تضررت من الحرب .

وأكد على أهمية تقديم دعم مباشر للمالية العامة للوفاء بالمرتبات والأجور لموظفي الدولة ودفع التحويلات النقدية للفئات المستهدفة من الاسر الفقيرة وكذا دعم البنك المركزي في عدن من خلال وديعة كافية لدعم الاستقرار المالي والنقدي .. لافتا إلى أن الدعم سيساهم كثيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص الأزمة وتعقيداتها.

كما أكد الوزير باذيب أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي سوف تعمل على توفير كل التسهيلات وتذليل كل الصعوبات بما من شانه الوصول بالتدخلات التنموية والتمويلات المقدمة من البرنامج الإنمائي والمانحين عموما الى أهدافها وغاياتها النهائية مؤكدين على أهمية الانتقال من التدخلات الاغاثية الى التدخلات التنموية التي تخلق فرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ورئيس المكتب الفني المهندس شعيب الصغير وعدد كبير من ممثلي الدول المانحة.