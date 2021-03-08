شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تسيّر قافلة إغاثية لدعم صمود محافظة مأرب في مواجهة ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سيرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، قافلة إغاثية، لدعم صمود محافظة مأرب في مواجهة ميليشيا الحوثي الارهابية.



وأوضح المحافظ فرج الحسني، أن القافلة الإغاثية تأتي استجابة لنداء الواجب، ولدعم صمود محافظة مأرب لمواجهة ميلشيات الحوثي الانقلابية.. معربا عن تقديره لكل من ساهم في تسيير القافلة من رجال اعمال وشخصيات اجتماعية ومواطنين.

وأكد أن حضرموت بأهلها ورجالها المخلصين ستظل دائما سندا وعونا لإخوانهم في بقية المحافظات في جميع الأزمات والمواقف الوطنية والإنسانية.