شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني حرر مواقع جديدة شمال غربي مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، مواقع جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مارب، وكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في محزام جبهة ماس"، مؤكداً أن المعارك أسفرت أيضاً عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف "ان طيران تحالف دعم الشرعية دمّر منصّة إطلاق صواريخ حوثية في محيط الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى أطقم وعربات ودمّرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها".