وزارة الصناعة تكرم الموظفات المبرزات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدد من موظفاتها المبرزات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام .



وفي حفل التكريم ثمن وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الأشول الأدوار المتميزة التي تضطلع بها المرأة في ميادين العمل الى جانب شقيقها الرجل ، مشيراً الى أهمية اتخاذ هذا التكريم دافعاً وحافزاً للارتقاء بالعمل وتطوير الذات لنيل أعلى المراتب .. لافتا إلى المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المرأة في المجتمع وجعلها مصدر فخراً واعتزاز وشريكة فاعلة في البناء والتنمية .

بدورهما أكد وكيل الصناعة والتجارة على عاطف الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة في عدن، المهندس، محمد عبادي، على دور المرأة الكبير والفاعل في المجالات المختلفة وميادين العمل .. لافتين إلى أن هذه الاحتفالية هي تكريم لكل امرأة ودافعا لإبراز المزيد من القدرات والمهارات التي تتصف بها المرأة اليمنية .

من جانبها ثمنت مديرة عام ادارة المرأة بالوزارة كفاح علي، اهتمام وتفاعل قيادة الوزارة بهذه المناسبة ودعمها المتواصل للمرأة في تطوير قدراتها بما يسهم في رفع مستوى أداء عملها.