الشؤون الإجتماعية والعمل تحتفي باليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعالية إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام .



وفي الفعالية، أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، الى الظروف الإستثنائية التي تعيشها المرأة اليمنية وهي تحتفل هذا العام بيومها العالمي .. منوهاً بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع والمساهمة في تشكيل الطريق نحو التغيير وبضرورة المساواة من خلال زيادة الوعي وعرض الإنجازات التي تحققت للمرأة والقضايا المتعلقة بالمناصرة والمساواة والعمل على خلق بيئة عمل داعمه وعادله ومنصفه للمرأة.

واكد الوزير الزعوري حرص الوزارة على صياغة وإعداد خطة وطنية تستجيب للقرار الأممي 1325 حول المراة الأمن والسلام وكافة المواثيق الدولية والتأكيد على التزامها بحماية النساء اثناء النزاعات .. مجدداً تاكيده المساعدة بالنهوض بوضع المرأة خلال المرحلة القادمة من خلال البرامج والخطط لتفعيل دورها عبر الاطر الرسمية والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والعربية والمحلية لمساندة المراة ومناصرتها بكل السبل المتاحة.

من جانبهما ثمنت منسقة كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي إينار حسن ومستشار ومدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فائزة عبدالمجيد، ،الدور الريادي التي تضطلع به المرأة الى جانب اخيها الرجل بالإضافة الى مهامها الحياتية الاسرية اليومية الملقاة على عاتقها .. موكدتان حرص الوزارة على دعم المرأة وتشجيعها وتمكينها من كافة حقوقها التي كفلها الدستور والقوانين .

تخلل الحفل فقرات غنائية ومشاهد تمثيلية تحكي معاناة المرأة وقدرتها علئ تخطي الصعاب لنيل حقوقها،كما عرضت صور لبعض النساء الرائدات خلال المراحل التاريخية السابقة وماسطرنه من نضال واعمال لازالت خالدة.

حضر الفعالية عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء عموم الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة .