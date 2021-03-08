رئيس الوزراء يستقبل في عدن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، والوفد المرافق له الذي يزور عدن حاليا.



جرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن واوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج، للتخفيف من حدة الازمة الإنسانية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل مليشيا الحوثي، إضافة الى تسريع عملية شحن المساعدات في الموانئ والمطارات وتنظيم وتحسين التخزين.

كما تم مناقشة نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021م لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، واليات الاستفادة من التعهدات القليلة المعلن عنها لتلبية الاحتياجات الطارئة، مع التركيز على برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الاغاثية.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بزيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق له الى العاصمة المؤقتة عدن.. مقدما له التهنئة ولكل العاملين بحصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، والتي تعد اعترافا وتقديرا للدور الحيوي والفاعل للبرنامج.

واكد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للتخفيف من المأساة الإنسانية القائمة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والعمل على تقديم كافة التسهيلات للبرنامج للقيام بدوره في إيصال المساعدات الإنسانية الملحة للمتضررين في مختلف مناطق اليمن دون استثناء.. مشيدا بموقف البرنامج الواضح إزاء العراقيل التي تفتعلها المليشيات الحوثية وممارساتها المتعلقة بنهب المساعدات والمواد الاغاثية.. مشددا على ضرورة عدم السماح بحرف أو نهب المساعدات الإنسانية واتخاذ مواقف صارمة تجاه ذلك.

ونوه بمساهمة البرنامج ومساعداته الإنسانية الفاعلة وتدخله في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي اثر بشكل مباشر على حياة الملايين، لافتا الى ان العمليات الإنسانية للبرنامج بجانب جهود الحكومة وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة المملكة العربية السعودية ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة.

وشدد رئيس الوزراء على ان معالجة الكارثة الإنسانية تتطلب دعم الاقتصاد اليمني، خصوصا استقرار سعر صرف العملة وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية.. مشيرا الى رؤية الحكومة للتعاطي مع التحديات الاقتصادية القائمة والدور المعول على دعم المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية لتحقيق ذلك.

بدوره أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حرص البرنامج على تعزيز العمل مع الحكومة اليمنية للتخفيف من حدة الازمة الإنسانية .. مشيرا الى ان زيادة النشاط الاقتصادي الداخلي في اليمن مهم للغاية ودعم عملية التعليم من خلال توفير الغذاء للطلاب.

حضر اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والتربية والتعليم طارق العكبري والأمين العام لمجلس الوزراء مطيع احمد دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبا، والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلاشر ومديرة الاتصال الإقليمي عبير عطيفة.