اجتماع بتعز يناقش دعم الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ تعز نبيل شمسان، البدء بتنفيذ عملية شاملة لدعم واسناد الجيش الوطني في معركته لفك الحصار وتحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ وحضور وكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية أشاد شمسان بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات وتلقين المليشيات هزائم وخسائر كبيرة.

وأكد أن السلطة المحلية تبنت توجهات جديدة لإطلاق عملية الدعم والإسناد الرسمي والشعبي لتلبية احتياجات قوات الجيش الوطني ودعوة كل أبناء تعز للاسهام في حشد كل الجهود والطاقات لاستمرار المواجهات التي يخوضها الابطال لفك الحصار واستكمال عملية التحرير بشكل كامل داعيا جميع أبناء المحافظة للوقوف صفا واحدا وترك المناكفات والتباينات والاختلافات والاصطفاف خلف الجيش الوطني.

وأشار شمسان الى أن عملية استكمال التحرير تعد أولوية هامة ولا يمكن التراجع عنها لإنهاء المعاناة الانسانية والاتجاه نحو المستقبل ولابد من تسخير كل الامكانيات المادية والمعنوية وفتح حسابات بنكية للدعم والإسناد لمواجهة هذه المليشيات الغاشمة.