قوات الجيش الوطني تحقق تقدماً ميدانياً كبيراً غرب محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني ، اليوم الإثنين، تقدماً ميدانياً كبيراً غرب محافظة تعز، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.



وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير منطقة القشعة بشكل كامل، ومنطقة المطاحن، إضافة إلى تحرير تبتي المنطاح، وجبل القاعدة، وتبة الشاهد الاستراتيجية، وقرية الكُبب، ومنطقة الكويحة، ومفرق المطاحن، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

كما تمكنت قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية بين منطقتي الكدحة والبرح.

وخلال المعارك قُتل وجُرح العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، إضافة إلقاء القبض على عشرات آخرين.