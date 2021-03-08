تركي المالكي يؤكد قدرة السعودية على حماية المنشآت الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، على قدرة السعودية على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية، واعتراض التهديدات الجوية والصاروخية.



وقال المالكي في مقابلة مع قناة العربية إن "صواريخ ومسيرات ميليشيا الحوثي إيرانية الصنع"، وإن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وحول عدد الصواريخ والمسيرات التي استطاع التحالف إسقاطها، قال المالكي: "تم إسقاط 350 صاروخاً باليستياً، و550 طائرة مسيرة مفخخة من دون طيار، إضافة إلى تدمير 62 زورقاً مفخخاً حتى الآن".

وأشار المالكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحاً أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

واتهم المالكي الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً أن "الميليشيا تسير على نهج تنظيم (القاعدة) في هذا الاتجاه".

وحذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن.

وأشار إلى "مساندة السعودية للجيش الوطني اليمني ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل في خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".

وحول رد الفعل السعودي على الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية في شرق المملكة، قال المالكي: "نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا؛ بعكس الميليشيا الحوثية"، وتابع: "لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين، ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين".

وعن مصادر أسلحة الحوثيين، أفاد المالكي بأن "ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي".