وزير العدل يدعو المنظمات والهيئات الدولية لنقل مكاتبها الى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير العدل القاضي بدر العارضة خلال لقائه على ضرورة نقل كافة المنظمات والهيئات الدولية مقراتها ومكاتبها من صنعاء للعمل في العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن مع رئيسة قسم حماية الطفل بالمنظمة الدولية لليونسف التابعة للأمم المتحدة مكيبا يمانو.

ونوه الوزير بالدعم الذي تقدمه منظمة اليونسف للطفولة في اليمن لتجاوز اثار الحرب، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين وزارة العدل واليونسف في كافة المجالات وتقديم الدعم للأحداث وتوفير البيئة والظروف المناسبة وتأهيلهم لعودتهم الى المجتمع.

وأوضح أن الوزارة اعدت خطة عمل متكاملة وتم تقديمها للمنظمات الدولية لتصحيح مسار الدعم الذي تقدمه لليمن وعبر الأطر الرسمية لمؤسسات الدولة حتى يصل لمستحقيه في كافة المحافظات.

من جانبها اكدت رئيسة قسم حماية الطفل بالمنظمة الدولية على أهمية تنسيق المواقف وتبادل الآراء ازاء القضايا التي تهم وزارة العدل واليونسف في شتى المجالات وخاصة فيما تقدمه للاطفال والأحداث في عدد من المجالات.