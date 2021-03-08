وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلا تكريميا لموظفات الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس .



في مستهل الحفل ، اكدت وكيل الوزارة لقطاع المرأة نادية عبدالله الاخرم، اهتمام قيادة الوزارة بالموظفات والعاملات وتقديرها العالي لجهودهن للارتقاء بالعمل .. مشيرة إلى إن التكريم اعترافا لما تقومن به من ادوار في تنفيذ الواجبات الموكلة جنبا الى جنب مع الزملاء الموظفين في قطاعات الوزارة.

وتطرقت الاخرم الى الادوار التي تلعبها المرأة اليمنية في مختلف الوزارات ومرافق العمل بشكل واسهاماتها في النهوض بالمجتمع ، منوهة باسهامات النساء خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن ، والمعاناة التي تتكبدها في سبيل القيام بواجباتها المتعددة في الاسرة والمجتمع.