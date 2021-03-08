جمعية أطفال عدن للتوحد تنظم معرضا للوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت جمعية أطفال عدن للتوحد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، معرضا للوسائل التعليمية في ختام دورة تدريبية حول "الوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية" بدعم من كلية اللغات جامعة عدن.



وزار عميد كلية اللغات بجامعة عدن البروفسور الدكتور جمال الجعدني، أقسام المعرض التي شملت وسائل تعليمية خاصة بمادتي الرياضيات واللغة العربية، و مخارج الحروف، ودورة المياه في الطبيعة، صنعتها الأخصائيات في الجمعية، وكذلك أشغال يدوية صنعها أطفال التوحد.

وكانت الدورة استمرت 5 أيام بمشاركة أخصائيات معلمات من جمعية اطفال عدن للتوحد، قد تناولت معارف ومحاضرات عن الوسائل التعليمية وأنواعها وأهميتها، ومعايير اختيارها، وطرق الحفظ والاستعمال للوسائل، وأنواع وسائل اللوحات التعليمية.

وهدفت الدورة إلى رفع درجة كفاءة العملية التعليمية في الجمعية من خلال إعداد معلمين قادرين على انتاج وسائل تعليمية تستخدم في جميع المواد الدراسية، وكذا استثمار خامات البيئة المحلية وتوظيفها للحصول على وسائل بديلة.